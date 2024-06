Tini Howard quitte les titres Catwoman et Harley Quinn

De grands changements sont à venir chez DC puisque le mois de septembre va marquer la fin de plusieurs runs, notamment sur les titres de la Bat-Family. On savait déjà pour les runs de Tom Taylor sur Nightwing au numéro 118 et Ram V sur Detective Comics au numéro 1089. C’est au tour de Tini Howard (Excalibur) d'annoncer la fin de ses runs sur Catwoman et Harley Quinn en septembre.

C’est avec son substack qu’elle confirme qu’elle va bien laisser les titres, mais l’autrice rassure en précisant qu’elle a eu le temps de préparer son départ pour proposer des conclusions satisfaisantes aux deux titres. Dans les raisons de son départ, elle évoque notamment une difficulté à suivre le rythme à force d’écrire pour des séries mensuelles. Cela ne signe pas pour autant son départ des comics, puisqu’elle annonce qu’elle a d’autres projets excitants en préparation, notamment dans un format différents.



En-tout-cas, son départ ne veut pas dire que les titres sont annulés. Catwoman est assuré de continuer pour le moment. On peut en déduire grâce à un post Facebook de Frank Cho qui dessine une couverture variante pour un numéro 69 de Catwoman à venir. Pas plus de précision pour Harley Quinn pour le moment.

Ses derniers numéros, Catwoman #68 et Harley Quinn #43, sortiront respectivement le 18 septembre et le 25 septembre.