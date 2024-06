MDCU dÃ©barque sur Twitch !

Vous avez bien lu ! Après quinze ans de site internet, dix ans de conférences et une poignée d'années d'émission télévisée, je me lance un nouveau défi : Twitch. Aussi, tous les jeudi soirs (tout du moins "si la mayonnaise prend" comme on dit), je vous proposerai des lives de 20h à 22h. Nous parlerons de comics, bien évidemment, mais pas uniquement. En effet, ce projet étant avant tout un projet solo, nous parlerons beaucoup de comics mais également romans, manga, films, et peut-être même Final Fantasy et Magic. Le tout, bien sûr, placé sous le signe de la bonne humeur.

Pour les deux premières dates, les sujets sont déjà prêts puisque nous (Martin et moi) vous proposons de refaire une de nos anciennes conférences : Les films Batman dans les années 90.

Voici le détail :

Jeudi 13 juin 20h-22h : Les Batman de Tim Burton

Jeudi 20 juin 20h-22h : Les Batman de Joel Schumacher

A travers ces conférences, nous parlerons de l'envers du décor, du casting, des qualités / défauts des films, des liens et des différences qu'ils ont avec les comics. Et bien sûr, Twitch oblige, nous pourrons comparer nos points de vue sur les films.

Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/mister_lovebooks.

Je vous dis à demain, bonne soirée à tous !