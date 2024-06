Une bande annonce pour Venom : The Last Dance

Sony vient de diffuser la première bande annonce du troisième film Venom intitulé Venom : The Last Dance. Annoncé comme le dernier de la trilogie d'après le titre, nous retrouvons Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock . Le film semble annoncer beaucoup d'action, avec quelques passages d'humour, ce qui ne devrait pas changer des précédents films. Ce sera le deuxième film de 2024 issu de l'univers étendu Spider-Man au cinéma, après Madame Web et avant Kraven le Chasseur. Venom : The Last Dance est réalisé par Kelly Marcel, et sortira le 30 octobre 2024.

