Un comics Predator vs. Black Panther pour cet été

Un an après Predator vs. Wolverine

Après Predator vs. Wolverine en 2023, une nouvelle mini-série dans le même thème arrive en été 2024. Il s'agit de Predator vs. Black Panther, et elle sera composée de 4 numéros écrits par Benjamin Percy et dessinés par Chris Allen et Ken Lashley. Après l'adamantium de Wolverine , les Predators souhaitent mettre la mains sur du Vibranium en s'attaquant donc au Wakanda défendu par Black Panther . Il y aura toute une tribu de Predators, avec notamment un Predator King. Predator vs. Black Panther #1 sortira le 21 août.