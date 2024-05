Tom King et Damon Lindelof sur la série TV Green Lantern

James Gunn a confirmé sur son Instagram l'équipe de scénaristes qui planche actuellement sur la série TV Green Lantern , et autant le dire, les noms font envie. Les trois scénaristes nommés sont Tom King, Damon Lindelof et Chris Mundy. Le premier n'est pas inconnu des lecteurs de comics, et le deuxième s'est fait remarqué par son excellente suite à Watchmen en série TV. Voilà, pas beaucoup plus d'infos sur cette série intitulée Lanterns, mais nous avons hâte d'en savoir plus désormais.