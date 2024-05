La suite de BRZRKR arrive en 2024

Keanu Reeves qui fait du comics, l'idée et le résultat a divisé, mais n'a pas empêché le succès de la série. Juste le premier numéro s'est vendu à 600 000 exemplaires. Il est donc logique de voir la suite arriver, surtout que la conclusion de la première série était très ouverte. Elle se nommera BRZRKR: The Lost Book of B, sortira aussi chez BOOM! Studios et aura la même équipe artistique composée de Reeves et Matt Kindt au scénario et Ron Garney au dessin.

L'histoire aura le droit encore une fois à plusieurs flashbacks dans la vie de l'immortel B, notamment durant le XIIIème siècle, alors qu'il servait Genghis Kahn. Les auteurs nous promettent encore plus de folie, mais on jugera sur pièce avant de se prononcer. En attendant, le spin-off BRZRKR Bloodlines qui compile 2 histoires par Reeves, Steve Skroce, Mattson Tomlin et Rebekah Isaacs sortira chez Delcourt à la fin de l'année. BRZRKR: The Lost Book of B #1 sortira le 21 août.