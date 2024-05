Skybound annonce des Compendiums G.I. Joe: A Real American Hero

Suite au partenariat entre Skybound et Hasbro permettant au label d'Image Comics de publier des comics Transformers ou G.I Joe, l'éditeur a diffusé une vidéo annonçant l'arrivée d'une campagne Kickstarter pour la série G.I. Joe: A Real American Hero. L'offre sera l'intégralité de la série de 1982 réunie en quatre compendiums cartonnés (équivalent à des Omnibus). Skybound a mis en place une newsletter pour tout savoir de cette campagne qui se déroulera du 28 mai au 18 juin 2024.

Les quatre albums contiendront tous les numéros de la série G.I. Joe: A Real American Hero de 1982, G.I. Joe Special Missions, G.I. Joe and the Transformers, ainsi que les introuvables G.I. Joe: Order of Battle et G.I. Joe Special #1. Parmi les bonus de la campagne, des trading cards seront proposées, avec des dessins de Chris Mooneyham, Lee Weeks, Rod Whigham, Carlo Pagulayan, Paul Pelletier, Pat Olliffe, Ron Wagner, Dan Jurgens ou même Larry Hama.

Skybound promet de beaux livres pour les amateurs de G.I. Joe, même si cette série a été déjà rééditée, et qu'ils sont réservés au anglophones. Nous verrons si ces albums seront adaptés en France. G.I. Joe: A Real American Hero est déjà proposé chez Vestron, et peut-être qu'Urban Comics aura aussi son mot à dire.