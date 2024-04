Un trailer pour la nouvelle série Ultimates

Vous le savez, Ultimates #1 arrive bientôt, mais nous n'avions jusque-là pas vraiment d'aperçu. Pour corriger ça, Marvel a diffusé sur sa chaine Youtube une bande annonce montrant quelques pages du comics. Ce nouvel univers Ultimate a la particularité de ne pas avoir de super-héros à l'origine, puisqu'effacés par le Créateur. Nous voyons dans la vidéo la volonté de reconstruire cet univers en 2 ans, et la formation d'une équipe de super-héros. Le scénariste est Deniz Camp (Children of the Vault, 20th Century Men) et le dessinateur Juan Frigeri (Invincible Iron Man ). Ultimates est la quatrième série de ce nouvel univers Ultimate, après Ultimate Spider-Man , Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men. Ultimates #1 sort le 5 juin 2024.