Une date pour le nouveau titre The Ultimates

Le nouvel univers Ultimate de Jonathan Hickman continue de s'agrandir chez Marvel. Après Spider-Man, Black Panther et X-men, c'est au tour de l'arrivée d'une équipe bien connue et attendue qui a marqué les comics Marvel : The Ultimates.

Cette nouvelle série, écrite par Deniz Camp (20th Century Men) et dessinée par Juan Frigeri (Captain Marvel), sera en directe continuation d'Ultimate Universe #1 qui sert de prélude, verra le retour d'Iron Lad et des héros qu'il a recruté pour lutter contre le conseil du Maker. Cette nouvelle équipe sera composée : d'Iron Lad (Tony Stark), Thor, Captain America, Sif et Dr Doom (Ici Reed Richards sous le masque). On retrouvera les nouvelles versions Ultimate d'Ant-Man et la Guêpe d'après la couverture du numéro un.

Un premier extrait de cette nouvelle série sera disponible dans le FREE COMIC BOOK DAY 2024: SPIDER-MAN & THE ULTIMATE UNIVERSE #1 et le premier numéro sortira le 5 juin.