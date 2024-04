Superman : des acteurs pour Martha et Jonathan Kent

James Gunn continue d'élargir le casting pour son futur film Superman . Le site TheWrap a pu apprendre les noms de l'acteur et de l'actrice qui joueront les parents adoptifs de Kal-El . Jonathan Kent sera joué par Pruitt Taylor Vince, et Martha Kent (et non Martha Wayne, ça peut dégénérer sinon) par Neva Howell. Ils rejoignent donc les acteurs suivants :

David Corenswet (Superman)

Nicholas Hoult (Lex Luthor)

Rachel Brosnahan (Lois Lane)

Nathan Fillion (Green Lantern)

Isabela Merced (Hawkgirl

Edi Gathegi (Mister Terrific)

María Gabriela de Faría (The Engineer)

Anthony Carrigan (Metamorpho)

Skyler Gisondo (Jimmy Olsen )

Sara Sampaio (Eve Teschmacher)

Wendell Pierce (Perry White)

Le film Superman (puisqu'il a laissé tombé le Legacy) sortira le 9 juillet 2025 en France.