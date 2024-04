Affiche et date de trailer pour Joker: Folie à Deux

The World is a stage

Le film Joker de Todd Phillips a suffisamment marqué pour créer une certaine attente pour sa suite. Les choses se précisent, car Warner a diffusé une affiche que vous trouverez ci-dessous. Nous pouvons y voir le Joker de Joaquin Phoenix et la Harley Quinn de Lady Gaga, ainsi que le sous-titre The World is a stage (le monde est une scène). Plus intéressant pour les plus impatient, la première bande annonce a une date : elle sera diffusée à partir du 9 avril. Le film lui sortira le 2 octobre dans les salles françaises.