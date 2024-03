The Batman Part II repoussé

Peu de temps après sa sortie dans les salles en 2022, la suite de The Batman était confirmée par Warner. Depuis, peu d'informations sur le film nous étaient parvenues, hormis diverses rumeurs. Nous apprenons que Warner a décidé de décaler les sorties de plusieurs de ses films, et notamment celle de The Batman Part II. Prévu à l'origine pour sortir dans les salles américaines le 3 octobre 2025, il n'y parviendra que le 2 octobre 2026, soit un retard d'un an. En France, le film devrait arriver le 30 septembre 2026. Il faudra donc être patient ! Matt Reeves sera toujours à la réalisation, et Robert Pattinson reprendra le rôle du justicier. Pour les autres acteurs, rien de certain pour le moment.