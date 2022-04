The Batman 2 officiellement annoncé

Avec une recette atteignant actuellement les 759,18 millions de dollars à travers le monde, en plus de son succès critique, il y avait peu de doutes quant au fait de revoir le Batman de Robert Pattinson à l'écran pour un second volet. Mais c'est désormais officiel, selon Variety, Warner Bros. vient de donner son feu vert pour le développement de la suite de The Batman , et l'a annoncé lors de la CinemaCon.

En plus de Pattinson, Zoë Kravitz sera de retour dans le rôle de Selina Kyle , et Matt Reeves sera à nouveau à l'écriture et à la réalisation du projet.

Le premier volet est encore diffusé dans quelques salles françaises, et débarquera en Blu-ray au mois de juillet 2022.