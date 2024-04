[Sorties Comics] Mercredi 03 Avril

Panini Comics



Cullen Bunn, Jed Mackay, Gerardo Sandoval, Rod Reis…



Carnage parcourt les réalités à la recherche des variants de Venom. Anne Weying cherche quant à elle à recruter ses doubles. Sur Terre, Liz Allan s’est liée à un nouvel hybride pour donner naissance à Misery. Mais sera-t-elle assez puissante pour arrêter Corwin Jones et ses six symbiotes ?

(Contient les épisodes US Extreme Venomverse (2023) 3-5, Death of the Venomverse (2023) 1 et Cult of Carnage: Misery (2023) 3-4, inédits)

Prix : 16€