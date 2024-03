[Review VF] Batman & Robin : Dynamic Duo

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman & Robin : Dynamic Duo, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Simone Di Meo, Mikel Janin, Nikola Cizmesija et Howard Porter. Il sortira le 29 mars 2024 pour 19 euros. Il contient les titres US Batman & Robin #1-5 + Batman & Robin 2024 Annual.

Les plus monstrueux voyous de Gotham s'associent et transforment la ville en une véritable jungle urbaine ! Le duo d'aventuriers formé par Batman et Robin doit anéantir le cerveau de l'opération criminelle. Mais un vilain, jusqu'alors inconnu, ourdit une vengeance contre le Chevalier Noir lui-même. Le jeune Damian , face à ses propres obligations scolaires, peut-il aider son père à éteindre cette menace avant qu'il ne soit trop tard ?

Désormais, tu n'es plus au sommet de la chaîne alimentaire de Gotham, Batman.

Williamson nous propose un nouveau récit autour de Batman et Damian avec une dynamique légèrement différente dans le sens où nous avons toujours un Batman autoritaire mais aussi un Batman qui veut se rapprocher de Damian et donc, qui essaie de trouver un juste milieu entre son approche et celle de son fils. Cette idée de conciliation qui est quand même très présente tout au long du titre est une bonne idée qui permet d'apporter un peu plus de rythme à un récit qui, de son côté, reste assez convenu. Mais bon... Le titre est plutôt clair, ici, ce qui importe, c'est le duo. Pour le reste, on appréciera surtout d'avoir droit à des personnages souvent oubliés tels que le Terrible Trio . Enfin, on notera la présence de plusieurs pièces afin de mettre en place un deuxième tome de la plus belle des manières. Un deuxième tome qui devrait nous permettre d'avoir encore quelques flashbacks sur les entraînements de Damian . Pourquoi pas.

L'histoire secondaire est anecdotique mais n'en reste pas moins, il faut bien l'avouer, diablement efficace. Par contre, cela renforce encore un peu plus cette vision d'un Batman qui essaie de se lâcher un peu plus pour se rapprocher de Damian . La décision est louable mais cela l'éloigne de l'idée que nous avons du personnage. A voir si cette nouvelle direction sera maintenue ou non.

Au final, l'ouvrage est distrayant et se lit extrêmement rapidement.

On ne cesse jamais d'apprendre, Damian.

Pour ce qui est de la partie graphique, le trait de Simone Di Meo est très moderne, très dynamique. On lorgne pas mal sur le manga sur plusieurs points. On peut penser à la pose des personnages comme le Lapin Blanc lorsqu'il court qui frôle le Naruto ou les Saint Seiya Hadès ou encore le visage de Robin dont les grands yeux expressifs ne sont pas sans rappeler les codes venus de l'est. Les autres dessinateurs possède un trait plus traditionnels qui passent très bien également.

De manière générale, on notera que le titre porte bien son nom. Le récit est dynamique, tant dans sa narration que dans sa partie graphique.

En bonus, vous trouverez les variant covers.