Un trailer pour le jeu vidéo Marvel Rivals

L'univers Marvel aura le droit à un nouveau jeu vidéo. Cette fois, Marvel collabore avec le chinois NetEase pour nous proposer un free-to-play. Il s'agira d'un jeu à la troisième personne où deux équipes de 6 s'affrontent dans des arènes. De nombreux personnages de l'univers Marvel sont prévus, mais on sait déjà qu'il y aura Black Panther , Doctor Strange, Groot, Hulk, Iron Man, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Tornade, Star-Lord et le Punisher . Marvel promet des environnements destructibles, et des combinaisons d'attaques entre plusieurs héros. Pas de date de sortie, mais un test Alpha fermé prévu pour mai.