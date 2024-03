[Sorties Comics] Mercredi 27 Mars

Panini Comics



Pas de note

Chris Claremont, collectif



Chris Claremont est reconnu comme le principal architecte des aventures du Professeur Xavier et de ses X-Men au cours des années 80. Cet album recueille certaines de ses plus belles associations avec les meilleurs dessinateurs Marvel. Avec la participation de Daredevil, Iron Fist et des Avengers !

(Contient les épisodes US Daredevil (1964) 102, Marvel Preview (1975) 11, Starlord: The Special Edition (1982) 1, Iron Fist (1975) 14, Uncanny X-Men (1963) 137, 153, 205 et 268 et Annual 12 (II), Avengers (1963) Annual 10, Wolverine (1982) 3, New Mutants (1963) 21, Classic X-Men (1986) 12 (II), Excalibur (1988) 16 et X-Men Unlimited (1993) 36 (I), précédemment publiés dans DAREDEVIl : L'INTÉGRALE 1973-1974, MARVEL OMNIBUS : MARVEL UNIVERSE PAR JOHN BYRNE, IRON FIST : L'INTÉGRALE 1976, MARVEL EPIC : X-MEN – LE DESTIN DU PHÉNIX, MS MARVEL : L'INTÉGRALE 1978-1981, X-MEN : L'INTÉGRALE 1982 et 1986 (I), MARVEL MUST-HAVE : WOLVERINE, MARVEL MUST-HAVE : NEW MUTANTS – LA SAGA DE L'OURS DÉMON, MARVEL OMNIBUS : X-MEN CLASSIC, MARVEL SUPER HEROES COLLECTION 3 : X-MEN, EXCALIBUR : L'INTÉGRALE 1989-1990, X-MEN : GRAND DESIGN, MARVEL OMNIBUS : X-TREME X-MEN et inédit)

Prix : 50€