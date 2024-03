[Sorties Comics] Vendredi 22 Mars

Bliss Comics



La jeune scientifique Clémentine Chang vient d’emménager sur Mars pour tout recommencer. Elle n’arrive pas à croire qu’elle va travailler au laboratoire d’intelligence artificielle de la renommée Doctoresse Marcella Lin !

Le premier jour, Dr Lin lui présente l’un de ses créations, une IA incroyablement réaliste, et aussi terriblement charmante, nommée Kye. Leur rencontre fait des étincelles. Mais Kye a

été développé pour être l’assistant personnel du Dr Lin, qui s’agace de son indépendance grandissante et ses nouvelles émotions.

Alors que Kye et Clem se rapprochent, Clem va devoir face à de nombreuses questions sur son passé, ses choix personnels, le pardon, les souvenirs, et plus important encore… Qu’est-ce qui sépare l’humain de l’IA ?

Prix : 25€