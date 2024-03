[Sorties Comics] Mercredi 20 Mars

Panini Comics



Pas de note

Retrouvez toutes les aventures de Luke Skywalker, Leia Organa, Chewbacca, des droïdes Lando Calrissian et Han Solo après Le Retour du Jedi ! Avec également l'adaptation du film de Richard Marquand et George Lucas ainsi que les autres récits estampillés Star Wars de l'époque !

(Contient les épisodes US Star Wars (1977) 79-107 et Annual 3, Return of the Jedi (1983) 1-4, Pizzazz Magazine (1977) 1-6, Star Wars Weekly (1978) 60, 94-99 et 104-115, Empire Strikes Back Monthly (1980) 149, 151, 153-157 et Star Wars Monthly (1982) 159, précédemment publiés dans Titans 79-95 et inédits)

Prix : 90€