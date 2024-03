Nouvelles mini-séries pour l'Energon Universe de Skybound

Après une première vague composée des séries Duke et Cobra Commander, Skybound vient de dévoiler deux nouveaux titres tirés de la licence GI Joe qui viendront rejoindre l'Energon Universe (bientôt publié par Urban) dans les comicshops en juin.

En premier lieu, une mini-série Scarlett sera écrite par Kelly Thompson et illustrée par Marco Ferrari. Elle sera centrée sur l'agent infiltrée Shana O'Hara, bien connue des fans de la licence, qui devra intégrer le clan Arashikage, mystérieuse organisation qui fait son trou au Japon. Le synopsis promet également l'apparition de Jinx, son ancienne partenaire.

.

La seconde entrée dans l'univers partagé entre Transformers et GI Joe est la mini-série Destro, par Dan Watters et Andrei Bressan. Le vilain du même nom et leader des industries MARS a de nouveaux projets maintenant que l'Energon est apparu et cela ne plait pas forcément à tout le monde, notamment Cobra Commander.

Scarlett et Destro démarrent en juin prochain et seront accompagnés d'une flopée de couvertures alternatives que vous pouvez découvrir dans la galerie ci-dessous, dont certaines censurées car contenant des spoilers.