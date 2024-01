Changement d'artiste pour la série Transformers

L'arrivée de l'univers de Transformers chez Skybound et Image Comics a marqué l'année 2023 et la nouvelle série éponyme de Daniel Warren Johnson y a grandement contribué.Après avoir écrit et dessiné les premiers numéros de cette relance, l'artiste va se décharger de la partie artistique pour la suite.

Pour le second arc, qui débutera avec l'issue #7 en avril, c'est Jorge Corona qui s'occupera d'illustrer les Autobots et Decepticons, avec Mike Spicer toujours présent pour la colorisation.

Daniel Warren Johnson ne tarit pas d'éloges sur son nouveau partenaire qui a réussi à se faire un nom ces dernières années. Jorge Corona a notamment oeuvré sur la série Middlewest, écrite par Skottie Young et disponible chez Urban Comics, avant de signer chez DC le titre Batgirls.