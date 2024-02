DC annonce son nouvel event Absolute Power

L’été s’approche pour Marvel et DC, et si on connaît ce que prépare Marvel avec Blood Hunt, c’est à l’occasion du ComicsPRO que DC a dévoilé ses plans pour l’été 2024 qui sera occupé par un nouvel event : Absolute Power.

Cette nouvelle histoire en 4 numéros sera orchestrée par l’équipe créative de Batman Superman World's Finest, à savoir Mark Waid et Dan Mora. L’histoire reprend des éléments des events précédents (Beast World, Knights of Terrors…), et de certaines séries comme Batman et Superman. Le scénario voit le combat d’Amanda Waller contre les Super-héros passer à l’étape supérieure. Avec l’aide de Failsafe possédé par Zur En Arrh et de la Brainac Queen , ils vont voler les pouvoirs de tous les méta-humains (Super-héros et Super-vilains) de la Terre. Pour contrer cette menace, Batman, Wonder Woman, Superman et les héros de l’univers DC devront combiner leur effort pour les stopper.

Si on peut ajouter le prologue à l’event avec Absolute Power : Ground Zero #1 en juin 2024. L’event devrait comporter pas moins de 25 numéros tie-ins, dont tout serait écrit par Mark Waid. Sans plus de précision sur le contenu, DC à annoncé la liste des tie-ins qui devrait tous sortir entre juillet et septembre 2024 :

- Absolute Power: Task Force Seven #1-7

- Absolute Power: Origins #1-3

- Absolute Power: Batman #1-3

- Absolute Power: Superman #1-3

- Absolute Power: Wonder Woman #1-3

Un premier extrait sera disponible avec 2024 Absolute Power Free Comic Book Day Special Edition par Mark Waid et Mikel Janin. En attendant, l’éditeur a dévoilé les 3 pages du futur event pour poser l’ambiance.