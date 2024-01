PremiÃ¨res images de la saison 3 de What If...?

Le mois dernier, Marvel Studios a offert un joli cadeau de Noël à ses fans avec la diffusion de la saison 2 de What If...?. Ceux-ci seront sûrement ravis d'apprendre que Kevin Feige et ses équipes sont déjà à l'oeuvre sur la suite puisqu'ils ont récemment révélé quelques images de ses futurs épisodes. Des visuels qui semblent venir de 2 épisodes.

En premier, on retrouve enfin Sam Wilson dans son costume de Captain America aux côtés de Monica Rambeau sous ses couleurs super-héroïques, dans un épisode à l'influence mecha comme le prouve la deuxième image.

Dans un second temps, c'est un team-up entre le Soldat de l'hiver et le Red Guardian qui est mis en avant, épisode dont une séquence avait été dévoilée il y a quelques semaines par Marvel. Les deux personnages sont pris en chasse par l'agent Bill Foster, qui devrait avoir droit à son costume de Goliath.