Charlie Adlard arrive sur un comics Batman

Après des années chez des éditeurs indépendants, Charlie Adlard va s'offrir un passage chez DC Comics. L'artiste mondialement connu pour son travail sur la série Walking Dead illustrera sa première histoire sur Batman pour le numéro 12 de l'anthologie Brave and the Bold.

À cette occasion, Adlard co-écrira également l'histoire aux côtés de son compère Herik Hanna, avec qui il a travaillé sur Altamont, BD publiée par Glénat.

Intitulée "Henchman", ce récit de 8 pages en noir et blanc opposera le Chevalier Noir à un homme de main qui a tout perdu à cause de sa vie de criminel. L'éditeur a révélé 3 planches ainsi que la couverture alternative signée Adlard, la cover régulière étant l'oeuvre de Simone Di Meo.

Brave and the Bold #12 contiendra également la conclusion de l'histoire autour de la Gotham Academy menée par Karl Kerschl et un récit sur Artemis par Delilah Dawson et Serg Acuña. Le numéro marquera également les débuts chez DC de la scénariste Torunn Grønbekk (Thor, Venom..) qui écrira Lois Lane avec l'artiste Fernando Pasarin.