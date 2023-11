Fin de Superman & Lois avec sa saison 4

C’est de la part de Deadline qu’on apprend que la série TV Superman & Lois s’arrêtera avec sa quatrième saison. Cette dernière saison de 10 épisodes marquera la fin des séries TV DC de la CW.

Une annonce peu surprenante quand on sait que la CW cherche à produire des séries rentables. Malgré les coupes qu’a fait face la série avec le nombre d’épisodes et de membres de productions réduits, la série reste le show le plus coûteux de la chaîne à cause de l’utilisation importante des effets spéciaux.

Vous pourrez retrouver cette ultime saison l’année prochaine sans plus de précision.