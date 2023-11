Tourmente chez Marvel Studios : explications et nuances

Alors que la marque Marvel est en pleine perte de vitesse depuis la phase 4, Variety et Tatiana Siegel viennent ajouter leur grain de sel à cette recette de moins en moins appétissante : le MCU. Un article paru le 1er novembre vient détailler et développer les divers problèmes que Marvel Studios a connu depuis quelques temps.

Donc avant tout je vous encourage à aller lire l’article en question que vous pouvez consulter ici. Ce dernier est gratuit, et si l’anglais n’est pas votre tasse de thé, l’outil “Traduire la page” de Google est plus que correct et vous permettra d’avoir toutes les informations nécessaires.

Je reviendrai brièvement sur la nature de chaque point abordé, mais pour avoir toutes les précisions, là encore, je vous incite à aller lire l’article. Je viendrai ajouter des éléments explicatifs, ou nuancer les propos de l’article, car il me semble important de ne pas foncer tête baissée en croyant dur comme fer chaque mot écrit chez Variety, malgré sa fiabilité notoire, notamment dû à un palmarès mitigé de la journaliste à l’origine du scoop, Tatiana Siegel.



Jonathan Majors et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania :

The Flash version MCU

Je m’explique sur ce titre un peu taquin. Jonathan Majors, peu de temps après la sortie du troisième volet des films Ant-Man , se voit accusé de divers épisodes de violence, notamment envers sa compagne. Le procès de l’acteur déterminera s’il est coupable ou non, mais sa réputation est déjà bien entachée. De plus, les performances commerciales et l’accueil critique du film sont de grosses déceptions pour Feige et Marvel, qui croyaient sortir un très bon film. On a donc un film décevant financièrement, avec des effets visuels pas très bien finis, et avec un des acteurs principaux impliqué dans des affaires problématiques.

Quelques mois avant The Flash, The Flash version MCU, c’était Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Le futur de Kang dans le MCU est donc pour le moment problématique, à cause de son acteur et de sa viabilité incertaine d’un point de vue stratégique, car le film l'introduisant en grandes pompes, s’avère être un des plus gros échecs du MCU jusqu’à présent.

Une source en particulier, ayant vu le dernier épisode de la saison 2 de Loki imagine difficilement une manière de se débarrasser du personnage, sans doute à cause de la mise en place de Kang comme une énorme menace pour le multivers. La possibilité de choisir un autre acteur pour le rôle de Kang est envisageable, surtout au vu de la nature infinie des versions du personnage. L’article de Siegel évoque également que le Dr Doom (ou Fatalis en VF) serait envisagé comme un plan de secours, mais alors que j’écris ces lignes, une autre source avance que ce n’est pas le cas. Dans les deux cas, ces sources-là ne sont pas sans failles, et ont déjà été à côté de la plaque, donc tout ce que je peux dire, c’est de tout prendre avec des pincettes, rien n’est écrit dans le marbre.



The Marvels : la même chose que d’habitude

mais ce n'est pas le bon moment cette fois-ci

Après des reshoots assez longs, les projections tests de The Marvels ne donnent pas des retours positifs. De plus, les propos de Nia DaCosta, expliquant qu’au final, The Marvels est plus film de Kevin Feige que le sien. Des propos assez honnêtes et sans amertume, car la réalisatrice savait dans quoi elle s’embarquait, et a probablement fait de son mieux. Mais il est connu que Kevin Feige supervise de très près la postproduction des projets du MCU, mais qu’avec la croissance du nombre de projets à gérer, le producteur devient surchargé et moins méticuleux dans son travail. Nia DaCosta a aussi commencé à travailler sur son prochain film, pendant la postproduction de The Marvels. Une source évoque à ce sujet dans l’article qu’il est étrange que la réalisatrice parte avant que le film ne soit fini, surtout quand le budget est de 250 millions de dollars. En fait, il n’est pas si rare du tout qu’un réalisateur commence à préparer son prochain film pendant la partie de postproduction du film actuel.

Travailler sur deux projets simultanément, peut se faire, donc DaCosta a participé à la postproduction du film. En 9 ans, Christopher Nolan a réalisé 6 films, il n’a pas attendu qu’un film soit complété à 100% avant de préparer le suivant. Alors surtout quand Kevin Feige est lui aussi impliqué dans ce processus-là, il n’est pas spécialement systématique que cela soit un mauvais signe pour le film. C’est peut-être le cas, mais peut-être que ce n’est pas le cas. Il est vrai que la production du film a été mouvementée, le film est le plus court depuis l’Incroyable Hulk de Louis Leterrier. Mais bon, appuyer sur le fait que la réalisatrice prépare déjà son prochain film n’est pas le bon angle d’analyse (car en plus, elle n’a pas délaissé The Marvels). Et puis la méthode de production du MCU a toujours plus ou moins fait comme ça. Donc là aussi, attendons que le film sorte, et on pourra juger du produit fini (ça sort la semaine prochaine en plus, donc pas besoin de beaucoup de patience).



Blade : tirer sur l’ambulance, ce n’est pas très sympa

Blade connaît un développement plus que compliqué. Une valse de scénaristes entrant et sortant de la danse qu’est le film sur le chasseur de vampire. Un processus tellement compliqué que Mahershala Ali, l’acteur incarnant Blade , serait presque parti du projet, avant que Feige n’engage Michael Green (Logan) au scénario, avec un budget pour le film en dessous des 100 millions de dollars, ce qui est inhabituel pour Marvel Studios. On espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Pour rappel, c'est l’acteur qui est venu solliciter Feige pour créer le projet, donc Ali est vraiment impliqué pour incarner le personnage, dont le film a été annoncé en 2019. Dans l’article de Variety, il est mentionné qu’une des versions du script reléguait Blade au quatrième rôle du film, à la place centré sur une femme et rempli de lessons de vie. Sauf que cela semble être faux. Michael Starburry au scénario du film juste avant la grève des scénaristes (qui a commencé en mai 2023), et qu’il n’a jamais vu cette version-là du script dans toutes les versions qu’il a pu consulter, c'est à dire toutes les versions existantes au moment où lui est arrivé.

S’il indique que cela a pu se faire après (le scénariste a été remplacé par Michael Green il y a peu, comme l'annonce l'article de Variety), la grève des scénaristes s’étant terminée il y a un peu plus d’un mois, cela me paraît un peu court pour retravailler à ce point un scénario d’un blockbuster. Donc ce point-là de l’article est pour moi le plus bancal, et je ne pense pas que le film, déjà compliqué en mettre en place, a besoin d'une polémique qui semble être taillée pour énerver tous ceux pour qui mettre une femme au centre d’un film est une preuve de wokisme (je précise tout de même que faire de Blade le quatrième personnage de son propre film, au profit d’un autre personnage, homme ou femme, est stupide).



Effets numériques et Victoria Alonso :

dos au mur, toujours trouver un bouc émissaire

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania aura également eu comme conséquence de faire imploser la sphère des sociétés de production d’effets numériques hollywoodienne. Et oui rien que ça. La réception négative du film, et notamment de ses effets visuels, bâclés et parfois revus et corrigés après les sorties en salle, a mis en lumière qu’il y avait de gros problèmes à ce niveau-là. Une gestion abusive, des changements fréquents et tardifs de plans et des demandes en effets numériques déraisonnables ont éreinté nombre d’artistes des effets numériques. Depuis, un nombre record de studios d’imagerie numérique votent pour des créations de syndicats visant à les protéger entre autres, de Marvel Studios, qui s’est construit une horrible réputation dans ce milieu-là, pour ses incessants changements de dernière minute, résultant dans des visuels moches et cache misère.

(L'image ci-dessus est la version des plateformes de streaming et des Blu-Ray / DVD censée être "corrigée"...)

Cette mauvaise gestion sera mise sous la responsabilité de Victoria Alonso, productrice de longue date de Marvel Studios en charge de certaines parties de production et de post-production, dont notamment les effets numériques. Son licenciement peu de temps après ces scandales peut paraître un peu opportun, et c'est peut être effectivement le cas. La raison officielle est celle d’une rupture des termes de son contrat, ayant participé à la production et la promotion d’un autre film, en dehors des studios Marvel. Certains avancent officieusement qu’elle était la raison de ces mauvaises gestions des effets numériques, d’autres avancent que les scripts ne sont pas suffisamment complets pour commencer une production saine (qui éviterait une surcharge de travail pour réparer les lacunes de scénarios en post production), mettant alors le blâme sur Kevin Feige. Quoi qu’il en soit, son licenciement est bien tombé (quelque soit les raisons véritables) pour les hauts placés de chez Disney, qui devront tout de même maintenant négocier avec des syndicats pour une bonne partie de leur production.



Faire revenir les Avengers originaux :

le MCU est fidèle aux comics maintenant ?

Des discussions auraient eu lieu, selon certaines sources de Siegel, à propos d’un retour d’un film Avengers avec l’équipe originelle, faisant donc revenir Tony Stark et Natasha Romanoff à la vie. Après tout, les comics sont loin d’être timides quand il s’agit d'opter pour la résurrection d’un ou plusieurs personnages. Un retour aux bon vieux classiques après un échec commercial, avec des plans scénaristiques changeant au gré du vent, il semblerait donc (si cette rumeur est vraie) que le MCU emprunte plus au comics qu’on ne le pensait.

Pour être un peu plus réaliste, je vois mal Robert Downey Jr., Scarlett Johansson ou même Chris Evans revenir sans une quantité astronomique d'argent ou une excellente raison. Là aussi il faudra attendre pour en savoir plus, mais cela semble une réponse dû à une panique chez les investisseurs qu’un véritable choix artistique qui fait avancer quoi que ce soit.



Ce n’est pas parce que c’est Variety qui le dit que c’est vrai

Ce qu’il faut nuancer le plus dans cet article, vient surtout de l’historique journalistique de Tatiana Siegel. Certes bien placée dans le milieu hollywoodien, certaines reproches professionnelles faites à son encontre viennent remettre en cause son intégrité journalistique. Elle aurait déjà avancé certains faits qu’elle savait faux sur des tensions internes chez la chaîne américaine CNN, elle aurait aussi manipulé ou dévoilé certains faits erronés, trompeurs ou confidentiels sur l’affaire Amber Heard / Johnny Depp. Je ne peux pas prouver la véracité ou non des accusations faites à l’encontre de Tatiana Siegel, mais le fait que ces zones d’ombres dans sa carrière existent et soient survenues au cours d’une seule année devrait engendrer un certain scepticisme de notre part.

Si le script de Blade centré sur une femme et les lessons de vie est en effet sans fondements crédibles, cela vient ajouter un voile de doute sur le reste des propos inédits avancés dans l’article.

Il est vrai que cet article remue la sphère MCU et des comics en général sur les réseaux sociaux. La mise en mots des échecs et des déceptions successives de Marvel Studios peut paraître comme la fin du modèle MCU comme on le connaît, mais il ne faut pas aussi oublier que nous connaissions déjà une bonne partie des controverses du studio présentées dans cet article, et que les Gardiens de la Galaxie vol.3 a bien fonctionné malgré cette sympathie décroissante pour le MCU et sa façon de faire des films et séries. Donc là aussi patience, nous aurons tout le temps pour analyser l’évolution du MCU dans les mois qui suivent.

Comme pour toute information, restons critiques vis-à-vis de ce qu’on nous dit, de qui nous le dit et de comment on nous le dit. Ne rien rejeter et ne rien accepter tant que des informations ne sont pas officialisées ou validées par plusieurs sources fiables.

J’arrive à la fin de cet édito qui me fait sortir de ma zone de confort. J’ai essayé de rester le plus impartial possible, mais n'hésitez pas à me partager vos opinions sur les informations relayées par l’article, sur l’article en lui-même et sur cet édito !