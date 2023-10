DC Power de retour pour 2024

DC va publier une nouvelle anthologie DC Power, pour le mois de l'histoire des Noirs (Black History Month) de 2024. L'occasion pour les auteurs Noirs de célébrer les super-héros Noirs de l'éditeur. Parmi les différents récits, il y aura une histoire Far Sector, écrite par N.K. Jemisin et dessinée par Jamal Campbell. Il est aussi prévu des histoires originales pour Nubia, The Signal, The Spectre, Thunder and Lightning, Bloodwynd, Val-Zod, le Superman de Terre-2 et d'autres.

Pour rappel, un DC Power avait déjà été publié en 2023 dans le même contexte, avec des histoires sur Cyborg , John Stewart, Aqualad, Kid Flash, Batwing, Vixen et Amazing-Man. DC Power paraitra le 30 janvier 2024.