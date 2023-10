Thundercats et d'autres licences Warner en comics

Warner Bros et Dynamite Comics ont annoncé une collaboration afin de produire des comics sur des licences connues de Warner, allant du film Le Magicien d'Oz aux classique de Hanna Barbera comme Les Pierrafeu, en passant par Jonny Quest ou Les Super Nanas. La première publication arrivera en février et il s'agira d'un comics ThunderCats. Il sera écrit par Declan Shalvey (Alien, Deadpool vs. Old Man Logan , Old Dog) et dessiné par Drew Moss (Gargoyles: Dark Ages, Vampirella/Red Sonja, Copperhead). Le scénario se placera durant les premiers jours passés sur la Troisième Terre, là où se sont réfugiés les ThunderCats. Il s'agira donc un peu des origines, avec des histoires inédites sur Lion-O, Félibelle (Cheetara en VO) et les autres. Le catalogue de Warner est riche, et on a hâte de connaitre les autres adaptations.