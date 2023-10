Garth Ennis au scénario de James Bond

Depuis le succès de l'adaptation TV de The Boys, son scénariste, Garth Ennis, a vu sa notoriété dépasser celle du monde des comics. L'auteur va maintenant s'attaquer à un monument de la culture populaire avec James Bond, en lançant une nouvelle série de comics. Il souhaite retourner aux racines du personnage, donc le Bond du roman de Ian Fleming, plutôt que celui de la série de films.

Son James Bond #1 paraitra en janvier chez Dynamite Comics aux Etats-Unis. Les dessins seront assurés par Rapha Lobosco, un habitué du personnage. L'histoire s'intitulera Your Cold, Your Heart, et verra l'espion traquer une super-arme de la Guerre Froide qui permet de tuer quelqu'un sans laisser de dommage visible. Nous y verrons des personnages connus comme M, Q et Moneypenny.