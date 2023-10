Trailer pour la saison 2 d'Invincible

C'est lors de la New York Comic Con et, plus précisément, lors du panel d'Amazon Video que le trailer de la saison 2 d'Invincible a été dévoilé. Une vidéo qui s'est fait attendre dans le sens où cela fait déjà deux ans que la première saison de l'adaptation du comics de Robert Kirkman est disponible.

Le voici en VF :

Et le voici en VO :

Pour rappel, un nouveau super-vilain du comics, Angstrom Levy, fera ses débuts durant la saison 2. Doublé par Sterling K. Brown, ce dernier sera aux côtés d'une douzaines de nouveaux acteurs qui rejoindront l'aventure pour cette saison 2 dont Tatiana Maslany, Daveed Diggs, Peter Cullen, Cliff Curtis, Calista Flockhart, Scoot McNairy, Lea Thompson et Ben Schwartz.

Les quatre premiers épisodes de la saison 2 seront disponibles le 3 novembre sur Amazon Video.