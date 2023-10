Scarlet Witch: La fin de la série de 2023

Lors des dernières annonces, Marvel Comics a annoncé son intention de mettre fin à la nouvelle série de Scarlet Witch de Steve Orlando et Sara Pichelli avec le numéro 10 prévu pour novembre 2023.

Mais l'histoire ne s'arrêtera pas là... puisque l'éditeur annonce sa renlance pour janvier 2024 avec toujours Steve Orlando aux commandes.

L'auteur remet en scène le personnage de Wanda Maximoff et profite de cette série pour faire évoluer le statut quo de la Sorcière Rouge en gardant peu de lien avec Krakoa . Il lui développe sa galerie de vilains et fait l'étal de ses pouvoirs dans un environnement où l'on n'avait pas l'habitude de voir le personnage. Un changement salutaire pour un personnage longtemps malmené. Une très bonne surprise en somme sublimée, par les dessins de Sara Pichelli !

La série parue plus tôt dans l'année, est d'ores éditée en France avec un premier tome sortie le 13 septembre dernier regroupant les 5 premiers numéros.

Marvel a promis une "annonce spéciale" pour les suite de l'aventure. En attendant vous pouvez retrouver les 4 couvertures du dernier numéro.