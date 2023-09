Marvel annonce le retour des Giant-Size

Marvel Comics ressort de ses tiroirs les Giant-Size, avec la publication de nouveaux récits à partir de 2024, à commencer par un Giant-Size Spider-Man #1 en janvier.



Quésaco ? Il ne s’agit ni plus ni moins que de numéros bénéficiant d’une pagination extra-large pour des récits d’importance relative et généralement auto-contenus. En d’autres termes, avant l’avènement des crossovers et des events en tout genre, il y avait les Giant-Size !

Des publications qui ont fait les beaux jours de Marvel Comics dans les années 70, avec entre autres les fondations de la nouvelle équipe des X-Men reprise pour le run d’un certain Chris Claremont, ou encore le mariage de Vision et de la Sorcière Rouge .

50 ans plus tard, c'est Spider-Man qui ouvrira le bal de cette nouvelle cuvée Giant-Size, sous la plume de Cody Ziglar et des dessins d’Iban Coello, qui nous prommettent un affrontement dantesque entre Miles Morales et Venom . Et pour accompagner le tout, les pages de ce Giant-Size Spider-Man #1 seraient "augmentées", avec l'intégration de Ultimate Comics : Spider-Man #22, de Brian M. Bendis et Sara Pichelli, qui présentait à l’époque la conclusion tragique de leur toute première confrontation, lors des débuts de Miles en Spider-Man .

Sortie prévue pour le 10 janvier 2024.

En amont de la sortie de ce nouveau millésime, Marvel prévoit un facsimile du Giant-Size Super-Stars #1 de Gerry Conway et Rich Buckler, qui met littéralement en scène un « octogone » entre la Chose et Hulk , au Madison Square Garden, encadré par les 4 Fantastiques ! Ça va castagner à l’ancienne le 2 décembre 2023.