Marvel lance Beware the Planet of the Apes pour 2024

Alors que la première mini-série La Planète des singes de Marvel vient de se terminer, une nouvelle est en préparation pour l’année prochaine. La mini-série Beware the Planet of the Apes nous amènera dans le contexte de la saga originale, en servant de préquel au premier film La Planète des Singes de 1968. Un premier synopsis accompagne l’annonce :

Into the Forbidden Zone! In a hostile world run by aggressive gorillas, scientists Cornelius and Zira are the only apes alive who see value in the mute, dumb human race—but even they know human capabilities have severe limits. So when their nephew Lucius goes missing, it is with great trepidation that they turn to a human ally, a young woman who will someday earn the moniker “Nova”...