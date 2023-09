[Sorties Comics] Mercredi 20 Septembre

Panini Comics

Gerry Duggan, Ryan Stegman, Pepe Larraz…



Après les guerres entre Avengers, X-Men et Inhumains, les tensions sont au plus haut. Afin de montrer au monde que l’entente est possible, Captain America reforme la Division Unité des Avengers en mêlant humains, mutants, inhumains et même l’inclassable Deadpool !

(Contient les épisodes US Uncanny Avengers (2015) 1-12 et Avengers (2015) 0 (partiel), précédemment publiés dans MARVEL GOLD 2 – UNCANNY AVENGERS)

Prix : 32€