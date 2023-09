Chris Claremont de retour sur Wolverine

Marvel fêtera les 50 ans de Wolverine en 2024 en faisant revenir le scénariste Chris Claremont sur le personnage. Il sera accompagné au dessin par Edgar Salazar pour produire une mini-série en 5 chapitres intitulée Wolverine : Madripoor Knights. Il s'agira d'une suite à l'histoire racontée dans Uncanny X-Men #268 de 1990 : Wolverine faisant équipe avec Captain America et Black Widow pour résoudre un mystère sur l'île de Madripoor durant la Seconde Guerre Mondiale. Sur les images ci-dessous, à gauche la couverture de Wolverine : Madripoor Knights #1 (par Philip Tan), et à droite, celle d'Uncanny X-Men #268 (par Jim Lee). Même si Wolverine est apparu dans Hulk #181 en 1974, Chris Claremont a popularisé et beaucoup approfondi le personnage lors de son run de 16 ans sur les X-Men. Wolverine: Madripoor Knights #1 sortira le 7 février 2024.