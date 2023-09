Mes 15 ans sur MDCU

Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, MDCU souffle ses quinze bougies. Et pour fêter la chose, je voulais marquer le coup. Techniquement, c'est à ce moment-là que nous remercions les visiteurs mais bon... On vous a déjà remercier quatorze fois. On peut peut-être proposer autre chose, pour changer ? C'est avec cette logique que nous avons décidé, pour les quinze ans, d'éclater les barrières autour de MDCU. A partir d'aujourd'hui et durant quelques jours, chaque membre du staff pourra prendre la parole sur n'importe quel sujet. J'ignore encore si d'autres suivront le mouvement. J'ignore de quoi ils voudront parler. Mais, pour ma part, cela me tenait à coeur de parler d'un petit quelque chose alors... je me lance.

Cela fait maintenant quinze ans que MDCU est présent sur la toile. Quinze... C'est plus que le nombre de cheveux qu'il me reste sur la tête. Encore quatre ans et j'aurai tout simplement tenu ce site durant la moitié de ma vie. J'aurai alors atteint le vénérable âge de 39 ans (sauf si Thanos ou un connard du genre se pointe, bien sûr). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'en est passé des choses durant tout ce temps. Mon "moi" d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec mon "moi" de la fac. "Encore heureux", me direz-vous. Oui, c'est vrai. Tout change. Moi, vous, internet. Et bien sûr, MDCU a changé. Visuellement déjà (une fois encore... comme moi...), mais pas seulement. Et c'est parfaitement logique puisque le site suit les directives de la rédaction et donc... ses envies. Oui, oui, ses envies. C'est l'avantage d'avoir un site internet en tant que cour de récréation et non en tant que gagne pain. On ne peut pas "cracher dans la soupe" puisqu'il n'y a pas vraiment de soupe. Nous faisons ce que nous voulons (dans les limites du raisonnable, bien sûr) tout en essayant de nous faire plaisir. Et c'est justement sur cette notion de plaisir que je voulais écrire quelques mots.

Pour ceux qui l'ignorent, à l'origine, j'étais surtout amateur de Batman TAS (autrement dit du dessin animé de 92) mais pour ce qui était du monde de la BD, je les envoyais toutes à la poubelles. Toutes ? NON ! Une BD résistait encore et toujours. Vous l'aurez compris, à l'origine, la BD, pour moi, c'était Astérix (et Lucky Luke). Quinze ans plus tôt, je me suis donc pointé sur la toile française avec un peu de temps libre, une curiosité, une volonté de prendre du plaisir dans quelque chose de nouveau et... c'est tout. A ce moment-là, on pourrait être tenté de penser que, puisque je suis sur le site depuis 15 ans, cela fait 15 ans que je prends du plaisir. Oui... Non... C'est un petit peu plus compliqué que cela. En fait, j'ai toujours eu un gros problème. Je n'arrive pas à ne pas terminer ce que je commence (certaines mauvaises langues diront "exactement comme ton putain de monologue ! Il est interminable, bordel de merde ! Abrège !). S'il me reste quatre yaourts périmés au frigo, je vais les avaler à la suite quitte à m'en rendre malade. Si je fais un dessin avec ma fille et qu'elle ne veut pas le terminer, je ne pourrais pas m'empêcher de le terminer seul. S'il y a une série TV qui ne me plait plus, je vais me forcer à la finir. Je me suis fait chier à décrocher mon master alors qu'au cours de ma quatrième année, j'avais d'ores et déjà décidé de changer de voie... Je crois qu'en 35 ans, je n'ai arrêté que Walking Dead et X-Files et encore, je viens seulement de me faire une raison car je me suis dit qu'il était temps que je fasse un petit travail sur moi-même à ce sujet. Et pour MDCU, c'est pareil. Le site internet n'est pas terminé donc je ne passe pas à autre chose. Sauf que, bien évidemment, cette aventure n'a pas de fin... Lorsque je suis né, Bruce Wayne avait la trentaine et lorsque je mourrai, il aura encore et toujours la trentaine (et les services sociaux au cul aussi, du fait qu'il sera sans doute, à ce moment-là, à un total de quinze gosses adoptés). Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir avec MDCU durant les premiers temps mais, à côté de cela, pendant une longue période, j'ai tenu MDCU parce que, dans mon esprit, c'était à faire. Depuis quelques temps, il n'y avait plus ou presque plus de fun malgré le but premier de la chose. Dernièrement, le plaisir est revenu notamment avec la remise en avant des semaines spéciales et des véritables dossiers mais je pourrais aller plus loin. Et je vais aller plus loin. Mais nous en reparlerons plus tard.

Tout cela pour dire que MDCU, c'est une aventure chronophage avec des hauts et des bas mais que je ne regrette absolument pas. Par contre, par la force des choses, l'âge d'or de MDCU... Non... Disons plutôt "mon âge d'or avec MDCU" est derrière moi. Avoir un site internet, une émission télé, un webmagasine, enchaîner les conventions, être rédacteur chez Panini en plus de son véritable boulot, c'est bon quand on a encore du gel dans les cheveux. Jamais au grand jamais je pourrais faire tout ceci maintenant que j'ai une femme et trois enfants en bas âge. On en arrive au message que je désirais faire passer. Si vous avez un projet dans un coin de la tête, qu'il vous tient à coeur et que vous avez l'occasion de vous lancer... Donnez-lui une chance (un projet légal hein, qu'on s'entende bien). Car on ne sait pas si demain votre vie fera qu'il y aura encore de la place pour lui. Ainsi, non seulement il ne vous rongera plus de l'intérieur mais, en plus, il y a fort à parier que, quoi qu'il arrive, vous ayez tout de même appris des choses au passage. Par contre, lui laisser une chance, cela veut dire ce que cela veut dire. Ayant toujours été un fervant défenseur de la prise de risque zéro, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout plaquer pour réaliser votre rêve mais qu'il faut au moins lui laisser une petite place. Et par la suite, si le projet a le mérite qu'on lui consacre plus de temps... pourquoi pas se lancer plus sérieusement ? Mais dans tous les cas, projet ou non... ne mettez jamais de côté la notion de plaisir. Une vie, cela se vit.

Ah... Au fait... Merci encore pour votre fidélité durant ces quinze années :)