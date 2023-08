La série animée Scott Pilgrim se montre en bande annonce

La série animée adaptée du comics Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley a eu le droit à une bande annonce. Elle se nommera Scott Pilgrim Takes Off, et fera revenir le casting du film Scott Pilgrim vs. the World qui avait proposé une excellente première adaptation. Michael Cera fera donc la voix de Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead celle de Ramona Flowers, et nous entendrons Kieran Culkin (Wallace Wells), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Johnny Simmons ("Young" Neil Nordegraf), Mark Webber (Stephen Sills), Ellen Wong (Knives Chau) et bien sûr Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman et Mae Whitman (les ex de Ramona). Il ne s'agit pas d'une suite, mais bien d'une nouvelle adaptation qui verra le jour le 17 novembre.