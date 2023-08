Jason Aaron revient chez DC pour Batman

Durant les 15 dernières années, Jason Aaron a été un scénariste clé pour Marvel, avec de longs runs sur des personnages emblématiques de la maison des idées : Wolverine, Thor ou les Avengers. Le site IGN révèle que l'auteur va cependant retourner chez DC pour écrire une histoire sur Batman .

La mini-série Batman : Off-World sera écrite par Aaron et dessinée par Doug Mahnke (Detective Comics, Green Lantern). Elle fera 6 numéros et enverra Batman dans l'espace, pour une mission sur un monde extra-terrestre. L'intrigue se déroule au début de la carrière du héros, et il se retrouvera seul, pour la première fois loin de la Terre.

Ce sera donc la toute première histoire d'Aaron sur Batman , et sa deuxième dans l'univers DC (Joker's Asylum: Penguin #1). Cependant, son succès vient en grande partie du label Vertigo chez DC, avec notamment les titres The Other Side et Scalped. Batman: Off-World #1 sortira le 21 novembre prochain. Vous trouverez quelques couvertures dans la galerie d'images ci-dessous.