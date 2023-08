[Review VF] The Flash Chronicles 1992

Aujourd'hui, MDCU à décidé de revenir sur l’un des derniers ajouts à la collection DC Chronicles d’Urban Comics. Il s'agit de The Flash Chronicles 1992. Ce volume est écrit par William Messner-Loebs, Mark Waid, Gerad Jones et Craig Boldman. Avec les dessins de Greg LaRocque, Rod Whigham, Patrick Zircher, Michael T. Collins, Travis Charest et M. D. Bright. Il est sorti le 16 juin 2023 pour 39 euros. Il contient les titres US The Flash #58-71, The Flash Annual #5, Green Lantern #30-31 et Justice League Quarterly #10.

Mark WAID a largement contribué à développer le personnage de Flash à travers la personnalité de Wally West, là où la série des années 1950-1960, incarnée par Barry Allen se concentrait davantage sur l'intrigue des épisodes. L'auteur, en incluant des éléments de sa vie personnelle, humanise le super-héros et le rend plus accessible aux yeux du lecteur, transformant le successeur de Barry Allen en l'un des héros les plus populaires de DC.

Après Batman , la JSA et Superman c’est désormais au Super-héros le plus rapide d’arriver dans la collection DC Chronicles. Cette fois-ci Flash Chronicles débute avec l’année 1992, une année qui n'est pas anodine, puisqu’elle correspond à l’arrivée de Mark Waid sur la série The Flash pour un run de près 100 numéros ! Un run qui va affirmer Wally West en tant que Flash et agrandir la mythologie du héros.

Toutefois avant de commencer le run de Mark Waid, il faudra d’abord lire les derniers épisodes de The Flash par William Messner-loebs. C’est d’ailleurs un point qui est dommage. On a le sentiment de prendre le titre en cours de route contrairement à d’autres titres de la collection DC Chronicles. C’est le bémol de ce format. Heureusement, l’éditorial permet de s’attaquer à ce volume sans trop être perdu en résumant les épisodes précédents. D’un autre côté, ces épisodes restent bons à lire, ça permet aussi de voir deux styles d’écritures différentes. William Messner-loebs met en avant les personnages secondaires et les intrigues du style soap-opéra dans ses épisodes, là où Mark Waid se concentre sur le personnage de Wally West et de courtes histoires. La narration se concentre sur lui et les seconds couteaux le sont moins.

Après ces épisodes, on arrive au fameux arc Born to Run (ou Flash Année Un). C’est une très bonne introduction aux débuts de Wally West en tant que Kid Flash où l’auteur insère du suspense et de l’émotion. Mark Waid développe bien le caractère de Wally West le rendant attachant à suivre et apportant des éléments qui permettent de s’identifier à lui.

Ensuite, on a affaire à des courts arcs qui proposent des aventures sympathiques, mais sans plus ou qui permettent de mettre en avant certains vilains de Flash. Celui sur Abra Kadabra est particulièrement réussi où le personnage gagne une aura réellement dangereuse et des origines très intéressantes qui développeht son caractère. On peut aussi retenir un court épisode réussi où le sentiment d'urgence est très bien ressenti et l'ingéniosité pour sa résolution était bien trouvée.

Le dernier gros morceau de cette année est le crossover avec le titre Green Lantern en forme d’hommage à l’auteur John Broome, scénariste de Flash et Green Lantern durant l’âge d’argent. L’aventure est sympathique, on retrouve le côté loufoque propre au Silver Age avec ses concepts de science-fiction farfelus. Pour ne citer qu’un exemple, le duo se fait aider par une agence composée … d’animaux intelligents qui parlent.

Néanmoins, toutes ces histoires ne restent pas non plus mémorables malgré leurs qualités. L’un des principal intérêt de ce volume c’est de suivre Wally West et sa caractérisation que Waid écrit très bien. C’est d’ailleurs dommage que la collection n'ait pas commencé en 1987, ça aurait permis de montrer l'évolution du personnage décrite par l'introduction de ce volume. Il faudra attendre les prochains volumes pour mieux constater et apprécier le développement du personnage.

Inévitablement, les dessins ne seront pas forcément ce qui ressortira le plus à la lecture. Ils restent de bonne facture et efficaces, mais ne proposent rien de véritablement mémorable à voir. Toutefois, chaque dessinateur se débrouille bien pour représenter le sentiment de vitesse de Flash. On peut quand même retenir certains dessinateurs comme Travis Charet qui a une petite ressemblance avec le style de Jim Lee et Rob Liefeld.