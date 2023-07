[SDCC] Une bande annonce pour la saison 2 d'Invincible

Elle était attendue par les fans de l'univers de Kirkman, elle est enfin là ! Vous l'aurez compris, la bande annonce de la saison 2 de l'animé Invincible a été dévoilée il y a quelques heures. Pour l'occasion, Kirkman himself était présent afin de rappeler, notamment, que la série ferait son grand retour le 3 novembre pour quatre épisodes avant de revenir en 2024 pour quatre autres épisodes. Autre nouvelle, l’origin story d’Atom Eve sera racontée dans un épisode spécial mis en ligne sur Prime Video. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'épisode est d'ores et déjà disponible !

Bon visionnage !

Pour rappel, les épisodes de la saison 1 ont été ajoutés à notre base de données. Vous pouvez donc, noter les épisodes, commenter la série ainsi que la recommander (ou non) afin de guider les autres visiteurs. Pour les intéressés, c'est par ici.