[SDCC] Nouveau trailer sur l'histoire de Marvel's Spider-Man 2

C’est à l’occasion de la SDCC que Sony et Insomniac Games ont dévoilée un nouveau trailer centré sur l’histoire de Marvel’s Spider-Man 2. Au programme, on verra le retour d’Harry Osborn pour un rôle plus présent dans l’intrigue. Ainsi que l’arrivée de Kraven comme antagoniste de cet épisode, tandis que Peter Parker lutte pour contrôler le symbiote amenant à un futur Venom dont l'identité de l’hôte final reste inconnue.

VOST

VF

Pour rappel, le jeu sortira le 20 octobre 2023.