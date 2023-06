Superman: Legacy a son Superman et sa Lois Lane

Warner et DC Studios étaient en plein travail d'audition pour trouver les acteurs du film Superman : Legacy, et les résultats sont officiellement tombés. L'acteur qui jouera le prochain Superman est David Corenswet, et l'actrice pour Lois Lane est Rachel Brosnahan. La prochaine étape est de trouver un Lex Luthor , et d'autres personnages comme Jimmy Olsen .

Pour Corenswet, il s'agit de son premier rôle principal pour un gros film de studios. Il a déjà été vu dans le film Pearl ou les séries TV The Politician et We Own This City. Brosnahan, quant à elle, s'est surtout fait remarquée dans la série TV La fabuleuse Mme Maisel, pour laquelle elle a reçu un Emmy et deux Golden Globes.

Superman: Legacy sortira en juillet 2025.