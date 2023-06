Une nouvelle série Avengers avec la Guêpe

La Guêpe originale, Janet Van Dyne, est de retour chez les Avengers, plus précisément dans une nouvelle équipe qui sera introduite dans la série Avengers Inc. Cette nouvelle série sera écrite par Al Ewing et dessinée par Leonard Kirk. Une conspiration mortelle en lien avec le passé des Avengers se fera jour, et seule la nouvelle équipe de la Guêpe peut résoudre ce mystère. Janet Van Dyne sera accompagné d'un autre étrange personnage nommé Victor Shade. Ce dernier porte le mêm nom qu'un alias utilisé par Vision, ce qui rajoute une couche de mystère.

Le duo nous est vendu ainsi par Marvel : "Son nom est Janet Van Dyne. Elle est une héroïne. Elle est une célébrité. Elle chasse un tueur. Son nom est Victor Shade. Il est un méchant. Il est une enigme. Il vient juste d'être tué. Et ensemble, ils sont là pour résoudre tous les mystères de l'univers Marvel... en commençant par le leur." L'idée d'Ewing est de faire un whodunnit, en mélangeant le roman noir et les super-héros. Avengers Inc. #1 sortira le 13 septembre.