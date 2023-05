Le jeu Marvel's Spider-Man 2 en vidéos

Hier soir était diffusé un Playstation Showcase, avec sa série d'annonces jeux vidéo plus ou moins intéressantes. Les amateurs de comics en retiennent les nouvelles images du jeu Marvel's Spider-Man 2. Deux vidéos ont été montrées : une de gameplay et une révélant la présence de Kraven le Chasseur. Nous y voyons aussi le costume noir de Spidey , Miles Morales, le Lézard... Bref, plus de 10 min de vidéo à se mettre sous la dent. Marvel's Spider-Man 2 sortira en automne 2023 sur PS5.