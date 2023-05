Daredevil de Chip Zdarsky se termine au numéro 14

C'est par l'intermédiaire du très bien informé Bleeding Cool que nous apprenons officiellement la fin du run de Chip Zdarsky sur Daredevil prévue pour le mois d'août. L'auteur avait déjà teasé son départ de la série, mais c'est par l'intermédiaire d'un listing destiné notamment aux commandes en amont des comics shops, que le site américain relaie la nouvelle.

Chip Zdarsky, accompagné en majorité par l'excellent Marco Checchetto, aura tenu la série pendant plus de 4 ans pour un run marquant sur le personnage, avant d'opérer un nouveau relaunch après le crossover de Devil's Reign. C'est donc avec Daredevil #14 que l'auteur tirera sa révérence sur le personnage et qui marquera également son départ de l'écurie Marvel, puisqu'en plus de ses séries en creator-owned (Public Domain, Stillwater, Newburn), l'auteur est occupé par un autre gros titre chez DC qui n'est ni plus ni moins que Batman !

Pour l'heure aucune équipe créative a été annoncé pour reprendre la suite de Daredevil qui sera relancé au numéro 1 en septembre.