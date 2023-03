Après 5 ans et de multiples relaunches, Chip Zdarky et Marco Checchetto devraient quitter la série Daredevil en août, d'après une image qu'a partagé Zdarky. Sur celle-ci est indiquée "La saga se termine". En août, le numéro sera normalement le 14, et il est donc probable qu'une nouvelle équipe créative reprenne la série en automne.