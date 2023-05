Interview de Simone Di Meo (Batman & Robin)

Rencontre avec l'artiste de We Only Find Them When They're Dead

Lors du Paris Fan Festival, les visiteurs ont pu rencontrer un beau panel d'invités comics dans l'Artist Alley. Parmi eux, Simone Di Meo, artiste italien et superstar en devenir, qui s'est notamment fait connaitre pour sa magnifique série indé We Only Find Them When They're Dead (que l'on abrégera WOFTWTD par la suite) publiée par Hi Comics en France. Aujourd'hui artiste exclusif à DC Comics, il s'illustre sur bon nombre de couvertures de l'éditeur et prépare le lancement du prochain volume de Batman & Robin à la fin de l'été prochain. Pendant une rencontre en tout début de seconde journée de festival, nous avons pu évoquer ses débuts dans les comics, sa façon de travailler et ses différentes influences.

MDCU : Comment avez-vous commencé votre carrière dans l’industrie du comics ?

Simone Di Meo : J’ai démarré comme encreur pour l’éditeur italien, Panini Comics, que vous devez connaitre, pendant 3 ans. Avant, j’ai étudié dans une école à Turin, ma ville en Italie, qui s’appelle la Scuola Internazionale di comics, une école professionnelle pour apprendre à dessiner des BD. J’ai donc commencé comme encreur et pendant 3 ans, j’ai fait des pages pour Disney en encrant de manière traditionnelle avec le pinceau et tout ça. C’est si difficile à faire mais j’aime bien ça. Après cela, j’ai pensé à lancer ma carrière en tant que dessinateur sur le marché américain. J’ai pris un billet pour la New York Comic Con, j’y suis allé avec mon portfolio. J’y suis allé pendant cinq ans, cela m’a coûté beaucoup d’argent. Je faisais beaucoup de revues de portfolio et après quelques années, j’ai commencé à travailler pour Marvel et BOOM ! Studios.

MDCU : Dans WOFTWTD, votre art est impressionnant avec un super travail sur les couleurs et jeux de lumière. Comment composez-vous vos pages ? J'ai lu dans une précédente interview que le cinéma est une grande inspiration.

S.D.M : Le cinéma est la plus grande inspiration pour moi. Je lis beaucoup de comicbooks mais ils ne me servent pas de références car j’essaie de faire quelque chose de différent. J’utilise beaucoup de séries TV. Pour WOFTWTD, j’ai utilisé des films comme Ad Astra ou Oblivion et la série Amazon The Expanse. J’utilise beaucoup d’œuvres de science-fiction dans mon travail sur WOFTWTD avec Al Ewing. J’ai commencé à faire les layouts de toutes les issues. WOFTWTD est fait intégralement en numérique. Pas d’encrage traditionnel, que du travail en numérique. Après que ma femme se soit occupée des aplats de couleur, je finissais les dernières étapes de la colorisation. Chaque jour, je faisais une ou deux pages.

MDCU : Pour cette série, vous collaborez avec Al Ewing qui adore les grands concepts complexes. Comment cela a-t-il commencé et comment avez-vous travaillé ensemble ?

S.D.M : Il y a 4 ans, nous avions travaillé ensemble pour Marvel sur Immortal Hulk : The Best Defense. Après ce numéro, Al m’a demandé si je voulais qu’on fasse quelque chose ensemble et il m’a envoyé quelques briefs très courts pour parler de la série. Quand j’ai lu tout ça, ça m’a vraiment impressionné et j’ai tout de suite dit « Absolument ! ». Nous avons alors commencé à parler avec BOOM ! Studios et notre éditeur Eric Harburn à propos de la série. Au début, la série était prévue en 5 numéros mais après avoir parlé avec l’éditeur, elle est passée à 15 issues. Cela a commencé comme ça.

MDCU : Dans ce livre, vous avez construit une bible graphique impressionnante avec les dieux, les concepts. Combien de temps cela vous a-t-il pris d’imaginer tout cela ?

S.D.M : Énormément de temps. Je fais beaucoup de travail préparatoire avant de commencer à travailler sur les planches. Beaucoup de design de personnages, j’étudie pas mal. Beaucoup de construction d’univers avec tous les vaisseaux par exemple. Avant de dessiner, j’ai fait tous les dieux qui allaient apparaitre dans les numéros. J’ai tout préparé. Les environnements, absolument tout. Et après je me suis mis à dessiner les issues.

MDCU : Maintenant, vous êtes exclusif à DC. Cela a dû être un sacré accomplissement en signant ce contrat.

S.D.M : Oui ! C’est un rêve devenu réalité car je suis un grand fan de Batman, comme énormément de personnes (Rires). J’ai commencé à travailler pour eux il y a deux ans en tant qu’artiste pour les couvertures. Je n’avais pas assez de temps à l’époque pour faire des pages intérieures à cause de mon travail sur WOFTWTD. Après avoir fini ma série, DC m’a demandé de faire un titre Batman & Robin et de signer un contrat d’exclusivité. J’en suis tellement heureux. Je suis si content de travailler avec Joshua Williamson qui est un super scénariste. Je travaille actuellement sur le second numéro et la série démarre en septembre.

MDCU : Justement, que pouvez-vous nous dire sur cette nouvelle série ?

S.D.M : C’est différent de la série princiupale Batman. C’est centré sur la relation père-fils entre Bruce et Damian , qui vivent ensemble pour la première fois sous le même toit et doivent travailler en équipe. Le focus est vraiment sur Batman et Robin qui recommencent à opérer ensemble, avec des situations classiques entre un père et son fils adolescent. Je pense que les lecteurs vont apprécier car le scénario est très frais et les dialogues très intelligents. J’espère vraiment qu’ils aimeront.

MDCU : Je pense que ce sera le cas.

S.D.M : Je vais donner le meilleur de moi-même en tout cas.

MDCU : Vous avez parlé du fait que vous avez fait beaucoup de couvertures pour DC. Est-ce quelque chose que vous appréciez particulièrement ?

S.D.M : Oui c’est l’une des choses que j’aime le plus. J’adore devoir me concentrer sur une seule image et essayer de raconter une histoire en une seule illustration avec un certain niveau de lecture. Je suis très content que DC me commande autant de couvertures car cela m’offre plein de possibilités pour m’exprimer. C’est vraiment l’une des choses que je préfère.

MDCU : Avez-vous une façon de faire particulière pour des couvertures ?

S.D.M : Cela dépend. Chez DC, il y a deux types de covers avec les couvertures principales pour les séries et les variant covers. Les variant sont mes préférées car c’est libre, je peux faire ce que je veux contrairement aux couvertures principales qui m’obligent à rappeler ce qui se passe dans le numéro. J’aime faire les deux mais je préfère les variant car je suis libre et je peux faire quelque chose de fou, de différent comme raconter l’histoire de tous les personnages en une seule image. Je n’ai pas de façon de faire particulière, je pense juste à quelque chose de cool. Ensuite, je tente et retente des compositions différentes. Une fois que j’ai la composition, je fais la couverture en un ou deux jours.

MDCU : Sur les covers de WOFTWTD, vous dessiniez le titre de la série. J’ai remarqué que vous aviez repris ce procédé récemment sur Punchline, Titans, Shazam…

S.D.M : Oui, après avoir fait ce concept un peu fou sur WOFTWTD, je me suis dit que les gens reconnaissaient peut-être mon travail pour cette raison. J'essaie de le faire souvent et DC aime ce genre de couvertures.

MDCU : Pour finir cette interview, en tant que créateur de comics, lisez-vous régulièrement des BD ?

S.D.M : Oui, je lis surtout beaucoup de mangas. L’une de mes œuvres préférées cette année est Chainsaw Man car c’est incroyable. En ce moment, je lis Insomniacs after School, une série du genre "tranches de vie". J’aime beaucoup car c’est calme, paisible et cela m’aide à me concentrer. Il n'y a pas trop d’action etc. Je lis aussi beaucoup de comics indépendants comme Something is Killing the Children qui est parmi mes préférés ou The Nice House on the lake du DC Black Label par James Tynion IV. Je lis beaucoup.

MDCU : En parlant d’indépendant, avez-vous des idées en tête pour l’avenir ?

S.D.M : Peut-être. En tout cas, j’aime ça et peut-être après la fin de mon exclusivité. Je ne sais pas. J’ai quelques idées en tant que scénariste mais je suis Italien et c’est difficile d’écrire quelque chose en anglais.