[Sorties Comics] Mercredi 10 Mai

Panini Comics



Pas de note

L'année 1980 est riche en moments forts chez Marvel, avec des séries qui se réinventent pour une nouvelle décennie ! Retrouvez le meilleur des comics de cette année, avec Captain America, Daredevil, Spider-Man, les Fantastiques et les X-Men, mais aussi Spider-Woman et Miss Hulk !

(Contient les épisodes US Spider-Woman (1978) 32, Savage She-Hulk (1980) 1, Amazing Spider-Man (1963) 200, Captain America (1968) 250, Daredevil (1964) 164, Uncanny X-Men (1963) 133, Fantastic Four (1963) 218 et Annual 15 (II), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1980, JE SUIS CAPTAIN AMERICA, MARVEL OMNIBUS : FANTASTIC FOUR PAR JOHN BYRNE 1, FANTASTIC FOUR : L'INTEGRALE 1980-81, SAVAGE SHE-HULK : L'INTEGRALE 1980-81 et MARVEL EPIC : X-MEN – LE DESTIN DU PHENIX)

Prix : 8.99€