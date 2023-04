Bande annonce pour la série TV The Penguin

HBO Max a dévoilé un premier aperçu de sa série TV The Penguin, dérivée du film The Batman de Matt Reeves. Le contexte de la série est la conséquence directe du film, donc attention si vous ne l'avez pas vu. Prévue en 8 épisodes, son casting est composé de Colin Farrell dans le rôle du Pingouin , Cristin Milioti (Sofia Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone) et Clancy Brown (Salvatore Maroni), avec une réalisation de Craig Zobel, déjà responsable de l'excellente The Mare of Easttown. The Penguin sera diffusée en 2024, et pourrait poser les bases de la suite de The Batman . Comme il s'agit d'une série HBO Max, elle arrivera probablement en France sur Prime, sauf si la plateforme est lancée en France entre temps.