Marvel lance un nouveau label et un comics Planète des Singes

Sans refaire tout l'historique, vous savez que Disney a acheté la 20th Century Fox et ses licences. Les conséquences ont été entre autres l'arrivée de comics Alien et Predator chez Marvel. Afin de les séparer plus distinctement de l'univers Marvel, l'éditeur américain lance un nouveau label destiné à regrouper les licences 20th Century Studios (Disney avait déjà enlevé Fox pour le cinéma). Il sera lancé avec une nouvelle série Planet of the Apes (Planète des Singes). Elle sera écrite par David F. Walker et dessinée par David Wachter avec des couvertures de Joshua Cassara. Les comics Alien et Predator seront par la suite logiquement incorporés à ce label. Le logo sera présent sur le Planet of the Apes #1 d'avril, puis sur Alien #1 et Predator #2.